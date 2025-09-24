Κατάλογος Εταιρειών
insightsoftware
insightsoftware Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην insightsoftware κυμαίνεται από ₹690K έως ₹962K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της insightsoftware. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹740K - ₹871K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹690K₹740K₹871K₹962K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη insightsoftware?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην insightsoftware φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹961,695. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην insightsoftware για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι ₹690,448.

