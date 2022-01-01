Inovalon Μισθοί

Ο μισθός της Inovalon κυμαίνεται από $43,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $276,375 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Inovalon . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025