Inovalon
Inovalon Μισθοί

Ο μισθός της Inovalon κυμαίνεται από $43,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $276,375 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Inovalon. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $100K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $132K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $100K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $96K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$110K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$55.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$190K
Σύμβουλος Διοίκησης
$276K
Διαχειριστής Έργων
$146K
Πωλήσεις
$49.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$246K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$43.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Inovalon είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $276,375. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Inovalon είναι $105,223.

