Innovaccer
Innovaccer Μισθοί

Ο μισθός της Innovaccer κυμαίνεται από $9,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $260,100 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Innovaccer. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $17.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $55.8K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $67.7K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $9.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $21.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$70.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$77.7K
Σύμβουλος Διοίκησης
$16.5K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$11.8K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$260K
Πωλήσεις
$11.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Innovaccer είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $260,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Innovaccer είναι $21,561.

