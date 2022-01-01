Innovaccer Μισθοί

Ο μισθός της Innovaccer κυμαίνεται από $9,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $260,100 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Innovaccer . Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025