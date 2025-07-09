Κατάλογος Εταιρειών
Innotech
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Innotech Μισθοί

Ο μισθός της Innotech κυμαίνεται από $11,973 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $122,400 για έναν Χημικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Innotech. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $51K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Αναλυτής Δεδομένων
Median $39.8K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $68K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $78.9K
Διοικητικός Βοηθός
$22.7K
Χημικός Μηχανικός
$122K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $31.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$12K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$41.8K
Νομικός
$63.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$38.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$60.2K
Διαχειριστής Έργων
$91.4K
Προσελκυστής Προσωπικού
$58.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$66K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$41.9K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Innotech είναι Χημικός Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $122,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Innotech είναι $50,958.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Innotech

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Spotify
  • Airbnb
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι