InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Μισθοί

Το εύρος μισθών της InnoPeak Technology κυμαίνεται από $93,132 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $265,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της InnoPeak Technology. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $265K
Επιστήμονας Δεδομένων
$237K
Μηχανικός Υλικού
$165K

Νομικά
$221K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$109K
Διευθυντής Προϊόντος
$93.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην InnoPeak Technology είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $265,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην InnoPeak Technology είναι $192,960.

