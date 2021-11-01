Κατάλογος Εταιρειών
INNOLUX
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

INNOLUX Μισθοί

Ο μισθός της INNOLUX κυμαίνεται από $23,852 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $39,308 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της INNOLUX. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $25.9K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$36.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$23.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διαχειριστής Έργων
$39.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Rolul cu cea mai mare plată raportată la INNOLUX este Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $39,308. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la INNOLUX este $30,980.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την INNOLUX

Σχετικές Εταιρείες

  • Pinterest
  • Google
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Tesla
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι