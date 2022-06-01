Κατάλογος Εταιρειών
InMoment
InMoment Μισθοί

Ο μισθός της InMoment κυμαίνεται από $67,909 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $271,350 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της InMoment. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $121K
Μάρκετινγκ
$67.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$101K

Πωλήσεις
$271K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην InMoment είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $271,350. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην InMoment είναι $111,245.

Άλλοι Πόροι