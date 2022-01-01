Κατάλογος Εταιρειών
Inmar
Inmar Μισθοί

Το εύρος μισθών της Inmar κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $224,400 για Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Inmar. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $109K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$188K
Επιστήμονας Δεδομένων
$110K

Οικονομικός Αναλυτής
$86.7K
Ανθρώπινοι Πόροι
$79.6K
Μάρκετινγκ
$224K
Διευθυντής Προϊόντος
$147K
Πωλήσεις
$124K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$159K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Inmar is Μάρκετινγκ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

Άλλοι Πόροι