Ingram Micro
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Προϊόντος

Ingram Micro Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Ingram Micro ανέρχεται σε $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ingram Micro. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Ingram Micro
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Σύνολο ανά έτος
$180K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$165K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$15K
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ingram Micro?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Ingram Micro in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $285,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ingram Micro για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $180,000.

