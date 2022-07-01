Infront X Μισθοί

Το εύρος μισθών της Infront X κυμαίνεται από $43,512 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $181,090 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Infront X . Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025