Infront X Μισθοί

Το εύρος μισθών της Infront X κυμαίνεται από $43,512 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $181,090 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Infront X. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Διευθυντής Προϊόντος
$181K
Διαχειριστής Έργου
$43.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$92.8K

Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$161K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

