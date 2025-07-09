Κατάλογος Εταιρειών
Infotech
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Infotech Μισθοί

Το εύρος μισθών της Infotech κυμαίνεται από $24,984 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $100,025 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Infotech. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$25K
Προσλήψεις
$99.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Infotech คือ Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $100,025 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Infotech คือ $99,500

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Infotech

Σχετικές Εταιρείες

  • Uber
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Spotify
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι