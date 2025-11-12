Κατάλογος Εταιρειών
Infosys Συνεργάτης Μισθοί στη United States

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Συνεργάτης in United States στην Infosys ανέρχεται σε $57K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Σύνολο ανά έτος
$57K
Επίπεδο
JL3B
Βάση
$57K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Συνεργάτης στην Infosys in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $68,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Infosys για τον ρόλο Συνεργάτης in United States είναι $57,000.

