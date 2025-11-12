Κατάλογος Εταιρειών
Infosys
Infosys Αρχιτέκτονας Δεδομένων Μισθοί στη Pune Metropolitan Region

Η αποζημίωση Αρχιτέκτονας Δεδομένων in Pune Metropolitan Region στην Infosys κυμαίνεται από ₹431K ανά year για JL3B έως ₹991K ανά year για JL5. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys.

Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
JL3B
Associate Solution Architect
₹431K
₹431K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹197K
₹197K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹673K
₹666K
₹0
₹7K
JL5
Senior Solution Architect
₹991K
₹991K
₹0
₹0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Δεδομένων στην Infosys in Pune Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹991,336. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Infosys για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Δεδομένων in Pune Metropolitan Region είναι ₹518,735.

