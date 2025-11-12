Η αποζημίωση Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Canada στην Infosys κυμαίνεται από CA$105K ανά year για JL4 έως CA$114K ανά year για JL5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$97.9K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
JL3B
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)