Infosys
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

  Canada

Infosys Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού Μισθοί στη Canada

Η αποζημίωση Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Canada στην Infosys κυμαίνεται από CA$105K ανά year για JL4 έως CA$114K ανά year για JL5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$97.9K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
JL3B
Systems Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού στην Infosys in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$156,065. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Infosys για τον ρόλο Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Canada είναι CA$101,696.

