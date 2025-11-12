Η αποζημίωση Μηχανικός Backend Λογισμικού in Canada στην Infosys κυμαίνεται από CA$90.4K ανά year για JL3B έως CA$104K ανά year για JL5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$101K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
JL3B
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)