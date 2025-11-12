Η αποζημίωση Μηχανικός Backend Λογισμικού in India στην Infosys κυμαίνεται από ₹488K ανά year για JL3B έως ₹1.62M ανά year για JL5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.19M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
JL3B
₹488K
₹485K
₹1.9K
₹694.5
JL3A
₹461K
₹461K
₹0
₹0
JL4
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹14.9K
JL5
₹1.62M
₹1.51M
₹4.1K
₹106K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)