Infosys Υποστήριξη Πληροφορικής Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Υποστήριξη Πληροφορικής in India στην Infosys ανέρχεται σε ₹1.36M ανά year για JL5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹992K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infosys. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( INR ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Λάβετε ειδοποιήσεις για νέους μισθούς Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Infosys, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Infosys ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.