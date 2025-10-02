Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Hyderabad Area στην Infor κυμαίνεται από ₹667K ανά year για Associate Software Engineer έως ₹1.69M ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Hyderabad Area ανέρχεται σε ₹1.21M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infor. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
