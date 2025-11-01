Κατάλογος Εταιρειών
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Διευθυντής Έργων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Έργων in Canada στην Info-Tech Research Group ανέρχεται σε CA$141K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Info-Tech Research Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$141K
Επίπεδο
-
Βάση
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$4.1K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Info-Tech Research Group?
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Info-Tech Research Group in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$193,906. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Info-Tech Research Group για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Canada είναι CA$141,415.

