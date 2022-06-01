Info-Tech Research Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Info-Tech Research Group κυμαίνεται από $31,990 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $119,710 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Info-Tech Research Group . Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025