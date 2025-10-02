Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Delhi Area στην Info Edge κυμαίνεται από ₹1.8M ανά year για Senior Software Engineer έως ₹4.88M ανά year για Tech Lead/Team Lead. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Delhi Area ανέρχεται σε ₹2.01M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Info Edge. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
