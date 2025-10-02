Κατάλογος Εταιρειών

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Delhi Area στην Info Edge ανέρχεται σε ₹2.53M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Info Edge. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.53M
Επίπεδο
4a
Βάση
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Info Edge?

₹13.94M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Info Edge in Greater Delhi Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,877,414. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Info Edge για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Delhi Area είναι ₹2,516,122.

