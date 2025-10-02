Κατάλογος Εταιρειών
Infinitus Systems
Infinitus Systems Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in San Francisco Bay Area στην Infinitus Systems κυμαίνεται από $138K έως $196K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Infinitus Systems. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$156K - $185K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$138K$156K$185K$196K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Infinitus Systems?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Infinitus Systems in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $195,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Infinitus Systems για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in San Francisco Bay Area είναι $137,700.

