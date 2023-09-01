Κατάλογος Εταιρειών
Inetum
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Inetum Μισθοί

Το εύρος μισθών της Inetum κυμαίνεται από $19,857 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $162,089 για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Inetum. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $33K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$162K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Αναλυτής Δεδομένων
$19.9K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$37K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$25.2K
Διευθυντής Προϊόντος
$30.5K
Διαχειριστής Έργου
$38.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$42.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Inetum είναι ο Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $162,089. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Inetum είναι $36,991.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Inetum

Σχετικές Εταιρείες

  • Netflix
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι