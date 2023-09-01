Κατάλογος Εταιρειών
Inetum
    Σχετικά με

    Inetum is an IT services company that provides digital services and solutions, and a global group that helps companies and institutions to get the most out of digital flow.

    inetum.com
    Ιστότοπος
    1970
    Έτος Ίδρυσης
    27,000
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $1B-$10B
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Inetum

