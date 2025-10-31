Κατάλογος Εταιρειών
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in India στην Indus Valley Partners κυμαίνεται από ₹509K έως ₹708K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indus Valley Partners. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹545K - ₹642K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹509K₹545K₹642K₹708K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Indus Valley Partners in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹708,275. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Indus Valley Partners για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in India είναι ₹508,505.

