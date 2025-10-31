Κατάλογος Εταιρειών
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in India στην Indus Valley Partners κυμαίνεται από ₹1.35M έως ₹1.88M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indus Valley Partners. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.46M - ₹1.77M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.35M₹1.46M₹1.77M₹1.88M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Indus Valley Partners?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Indus Valley Partners in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,881,226. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Indus Valley Partners για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in India είναι ₹1,346,049.

