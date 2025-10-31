Κατάλογος Εταιρειών
inDriver
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

inDriver Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in Kazakhstan στην inDriver ανέρχεται σε KZT 23.19M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της inDriver. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Σύνολο ανά έτος
KZT 23.19M
Επίπεδο
Middle
Βάση
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Μπόνους
KZT 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην inDriver in Kazakhstan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή KZT 33,351,911. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην inDriver για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Kazakhstan είναι KZT 23,186,435.

