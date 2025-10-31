Κατάλογος Εταιρειών
inDriver
inDriver Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in Cyprus στην inDriver κυμαίνεται από €156K έως €213K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της inDriver. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€167K - €202K
Cyprus
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€156K€167K€202K€213K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στην inDriver in Cyprus φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €213,428. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην inDriver για τον ρόλο Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in Cyprus είναι €156,392.

