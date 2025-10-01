Κατάλογος Εταιρειών
Indra
Indra Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Madrid Metropolitan Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Madrid Metropolitan Area στην Indra ανέρχεται σε €32.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indra. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
Σύνολο ανά έτος
€32.5K
Επίπεδο
Engineer
Βάση
€32.5K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Indra?

€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Indra in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €37,978. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Μηχανικός Λογισμικού role in Madrid Metropolitan Area is €32,519.

Άλλοι Πόροι