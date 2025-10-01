Κατάλογος Εταιρειών
Indra
Indra Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Chile

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Chile στην Indra ανέρχεται σε CLP 19.45M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indra. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Σύνολο ανά έτος
CLP 19.45M
Επίπεδο
L2
Βάση
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Μπόνους
CLP 0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Indra?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Indra in Chile φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CLP 21,290,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Indra για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Chile είναι CLP 19,447,952.

