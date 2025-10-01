Κατάλογος Εταιρειών
Indra
  Μισθοί
  Μηχανικός Υλικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Υλικού

  Madrid Metropolitan Area

Indra Μηχανικός Υλικού Μισθοί στη Madrid Metropolitan Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in Madrid Metropolitan Area στην Indra ανέρχεται σε €35K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indra. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Σύνολο ανά έτος
€35K
Επίπεδο
L2
Βάση
€35K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Indra?

€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Radio Frequency Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Indra in Madrid Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €46,644. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Indra για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Madrid Metropolitan Area είναι €29,810.

Άλλοι Πόροι