INDMoney Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην INDMoney ανέρχεται σε ₹3.18M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της INDMoney. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
INDMoney
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹3.18M
Επίπεδο
L3
Βάση
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹529K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη INDMoney?

₹13.94M

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Μηχανικός Λογισμικού en INDMoney in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹49,706. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en INDMoney para el puesto de Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru es ₹38,877.

