IndiaMART Μισθοί

Το εύρος μισθών της IndiaMART κυμαίνεται από $6,585 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $28,744 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της IndiaMART. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $13.8K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Προϊόντος
Median $28.7K
Πωλήσεις
$6.6K

Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$11.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

IndiaMARTで報告された最高給の職種はΔιευθυντής Προϊόντοςで、年間総報酬は$28,744です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
IndiaMARTで報告された年間総報酬の中央値は$12,839です。

