  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Phoenix Area

Indeed Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη Phoenix Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Phoenix Area στην Indeed ανέρχεται σε $295K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indeed. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Indeed
Software Engineering Manager
Phoenix, AZ
Σύνολο ανά έτος
$295K
Επίπεδο
L3
Βάση
$163K
Stock (/yr)
$110K
Μπόνους
$22K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Indeed?

$160K

Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.35% τριμηνιαία)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Indeed in Phoenix Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $325,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Indeed για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Phoenix Area είναι $293,000.

Άλλοι Πόροι