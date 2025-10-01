Indeed Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Dallas Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Dallas Area στην Indeed ανέρχεται σε $175K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Dallas Area ανέρχεται σε $265K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indeed. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L0 ( Αρχάριο Επίπεδο ) $ -- $ -- $ -- $ -- L1 Software Engineer I $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Software Engineer II $175K $136K $16.7K $23K L2-II Senior Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.4 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.4 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 8.35 % τριμηνιαία ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Indeed ?

