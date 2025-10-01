Κατάλογος Εταιρειών
Indeed
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Προϊόντος

  • United Kingdom

Indeed Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί στη United Kingdom

Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United Kingdom στην Indeed κυμαίνεται από £161K ανά year για L3 έως £127K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United Kingdom ανέρχεται σε £136K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indeed. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
Associate Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Product Manager
£161K
£78K
£69.8K
£13.4K
L4
Senior Product Manager
£127K
£92.7K
£24.6K
£9.2K
L5
Director
£ --
£ --
£ --
£ --
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.35% τριμηνιαία)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προϊόντος at Indeed in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £215,213. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Διαχειριστής Προϊόντος role in United Kingdom is £119,000.

