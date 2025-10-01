Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Greater Austin Area στην Indeed κυμαίνεται από $179K ανά year για L2 έως $687K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Austin Area ανέρχεται σε $348K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indeed. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
$179K
$125K
$34.7K
$19K
L3
$192K
$132K
$44.9K
$14.5K
L4
$353K
$173K
$160K
$20.5K
L5
$494K
$230K
$202K
$62.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.4%
ΕΤΟΣ 3
Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)
33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.35% τριμηνιαία)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.