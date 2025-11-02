Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Indeed κυμαίνεται από $210K έως $293K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indeed. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$225K - $265K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$210K$225K$265K$293K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.35% τριμηνιαία)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Indeed φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $292,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Indeed για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών είναι $210,000.

Άλλοι Πόροι