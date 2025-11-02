Indeed Επιχειρηματικές Λειτουργίες Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Indeed ανέρχεται σε $140K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Indeed. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός Indeed Business Operations New York, NY Σύνολο ανά έτος $140K Επίπεδο L3 Βάση $140K Stock (/yr) $0 Μπόνους $0 Έτη στην εταιρεία 3 Έτη Έτη εμπειρίας 5 Έτη

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Λάβετε ειδοποιήσεις για νέους μισθούς Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.4 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Indeed, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.4 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 8.35 % τριμηνιαία ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Indeed ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιχειρηματικές Λειτουργίες προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.