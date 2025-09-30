Κατάλογος Εταιρειών
Incorta
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Cairo

Incorta Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Cairo

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Cairo στην Incorta ανέρχεται σε EGP 1.48M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Incorta. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Σύνολο ανά έτος
EGP 1.48M
Επίπεδο
Senior
Βάση
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Μπόνους
EGP 0
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Incorta?

EGP 7.88M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Incorta in Greater Cairo sits at a yearly total compensation of EGP 5,829,211. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incorta for the Μηχανικός Λογισμικού role in Greater Cairo is EGP 1,477,620.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Incorta

Σχετικές Εταιρείες

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Zilliant
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι