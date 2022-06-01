Included Health Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Included Health κυμαίνεται από $114,570 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $332,655 για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Included Health. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $219K
Διοικητικός Βοηθός
$125K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$333K
Αναλυτής Δεδομένων
$134K
Επιστήμονας Δεδομένων
$325K
Οικονομικός Αναλυτής
$115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$186K
Διευθυντής Προγράμματος
$208K
Διαχειριστής Έργου
$137K
Προσλήψεις
$166K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$265K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$286K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Included Health, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

