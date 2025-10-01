Κατάλογος Εταιρειών
Improving
Improving Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Improving ανέρχεται σε $138K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Improving. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Improving
Software Engineer
Olympia, WA
Σύνολο ανά έτος
$138K
Επίπεδο
Senior II
Βάση
$138K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Improving?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Μηχανικός Λογισμικού sa Improving in United States ay may taunang kabuuang bayad na $169,000.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Improving para sa Μηχανικός Λογισμικού role in United States ay $125,000.

Άλλοι Πόροι