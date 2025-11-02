Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States στην Imprint κυμαίνεται από $235K έως $342K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Imprint. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$270K - $307K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$235K$270K$307K$342K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Imprint in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $342,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Imprint για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States είναι $234,900.

