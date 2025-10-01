Κατάλογος Εταιρειών
Impossible Foods Χημικός Μηχανικός Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Χημικός Μηχανικός in San Francisco Bay Area στην Impossible Foods κυμαίνεται από $177K έως $259K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Impossible Foods. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$204K - $232K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$177K$204K$232K$259K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Impossible Foods, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χημικός Μηχανικός στην Impossible Foods in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $258,538. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Impossible Foods για τον ρόλο Χημικός Μηχανικός in San Francisco Bay Area είναι $177,471.

