Imperva
Imperva Μισθοί

Ο μισθός της Imperva κυμαίνεται από $64,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $217,080 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Imperva. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $117K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$161K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$189K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$141K
Διαχειριστής Προϊόντος
$217K
Μηχανικός Πωλήσεων
$209K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$64K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$135K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$132K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Imperva is Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imperva is $141,158.

Άλλοι Πόροι