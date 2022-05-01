Imperva Μισθοί

Ο μισθός της Imperva κυμαίνεται από $64,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $217,080 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Imperva . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025