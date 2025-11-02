Κατάλογος Εταιρειών
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in Taiwan στην Imperial Brands PLC κυμαίνεται από NT$1.08M έως NT$1.5M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Imperial Brands PLC. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.15M - NT$1.36M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.08MNT$1.15MNT$1.36MNT$1.5M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Imperial Brands PLC?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Imperial Brands PLC in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,499,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Imperial Brands PLC για τον ρόλο Μάρκετινγκ in Taiwan είναι NT$1,076,887.

