Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Poland στην Imperial Brands PLC κυμαίνεται από PLN 73.6K έως PLN 103K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Imperial Brands PLC. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 79.7K - PLN 92.7K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 73.6KPLN 79.7KPLN 92.7KPLN 103K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Imperial Brands PLC?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Imperial Brands PLC in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 103,078. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Imperial Brands PLC για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Poland είναι PLN 73,627.

