Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in Germany στην ImmoScout24 ανέρχεται σε €72.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ImmoScout24. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ImmoScout24
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Σύνολο ανά έτος
$83.8K
Επίπεδο
L2
Βάση
$83.8K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην ImmoScout24 in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €181,437. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ImmoScout24 για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Germany είναι €75,327.

