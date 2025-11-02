Κατάλογος Εταιρειών
Immersive Labs
Immersive Labs Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Australia στην Immersive Labs κυμαίνεται από A$129K έως A$177K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Immersive Labs. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$140K - A$166K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$129KA$140KA$166KA$177K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Immersive Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Immersive Labs in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$176,870. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Immersive Labs για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Australia είναι A$129,192.

Άλλοι Πόροι